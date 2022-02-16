Креков: всех переболевших коронавирусом будут приглашать для углубленного медосмотра

Когда пик заболеваемости спадет, всех переболевших Covid-19 будут приглашать на углубленный медосмотр. Пациентов после тяжелого течения болезни должны отправлять на реабилитацию.

«Все переболевшие ставятся на диспансерный учет, и когда волна спадет, их начнут приглашать для углубленного медосмотра. Это группа диспансерного наблюдения. Для нас важно максимальное количество людей впоследствии охватить реабилитацией. Сейчас несколько тысяч коек долечивания открыто – а это тоже форма реабилитации. Они, кстати, заполнены в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, других городах, – рассказал на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. – Все санатории, больницы реабилитационного профиля сориентированы на то, что когда это закончится [текущая волна пандемии], людей надо будет принимать, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования».

Жители Екатеринбурга, которые болели коронавирусом еще год назад, рассказывают, что им в течение 2021 года действительно предлагали прийти в районную поликлинику на диспансеризацию.

«Я болела в январе 2021-го. Летом мне позвонили из моей страховой и пригласили пройти медобследование. Правда, звонил не живой человек, а робот. Он оставил номер телефона, по которому я не смогла дозвониться, либо предлагал приходить в районную поликлинику. Повторно такой звонок поступил недели две назад», – рассказала жительница Екатеринбурга Евгения.

Напомним, диспансеризацию после коронавируса внесли в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи летом 2021 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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