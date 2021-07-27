В областную программу бесплатной медицинской помощи внесли диспансеризацию после Covid-19

Заксобрание Свердловской области приняло изменения в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Как сообщил депутатам глава областного минздрава Андрей Карлов, ФОМС рекомендовал не позднее 1 августа внести в программу изменения, которые касаются углубленной диспансеризации свердловчан, переболевших коронавирусом. Необходимо прописать положение о диспансеризации, перечень необходимых исследований, способы оплаты затрат медучреждений. Предполагается, что углубленная диспансеризация будет проводиться в поликлиниках по месту жительства в два этапа: первый – выявление у граждан, перенесших ковид, признаков хронических заболеваний; второй – в случае необходимости – дополнительные обследования, реабилитация и лечение.

Финансовое обеспечение углубленной диспансеризации предусмотрено за счет средств федерального бюджета, поэтому общий объем финансирования территориальной программы не изменится и останется на уровне 84 млрд 705 млн рублей.

Добавим, минздрав уже объявлял о начале диспансеризации, но пытавшиеся пройти ее граждане столкнулись с тем, что поликлиники еще не готовы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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