Проверено на себе: переболевшей Covid-19 отказали в диспансеризации

Несмотря на заявление областного минздрава о начале диспансеризации для лиц, переболевших коронавирусом, пройти его оказалось не всегда возможно. Корреспондент РИА «Новый День» решила провести эксперимент на себе.

Первый шаг – записаться на прием к терапевту в ЦГКБ №3 – оказался несложным, но ждать назначенного приема пришлось восемь дней. Впрочем, это не предел – другие посетители в очереди делились, что записывались за три недели. Врача, к которому наш корреспондент была записана изначально, в назначенный день не оказалось на месте. Все, получившие талоны на прием, переместились в очередь к другому терапевту.

На приеме же оказалось, что пройти диспансеризацию пока нельзя, несмотря на то, что об этом власти области объявили официально. По словам врача, такая возможность появится позже. Вероятно, осенью.

«Новый День» направил запрос в региональный оперштаб с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не получен. Однако на официальном сайте ЦГКБ №3 указано, что нагрузка на медиков в последнее время резко возросла вместе с ростом заболеваемости коронавирусом. «В условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 нагрузка на сотрудников больницы увеличилась. В течение месяца количество обращений за неотложной медицинской помощью выросло в 2,5 раза. Сотрудники колл-центра больницы отмечают, что в середине июня для оказания медицинской помощи пациентам на дому по неотложным показаниям в среднем фиксировалось около 200 вызов в день, а в настоящее время – свыше 550», – говорится в сообщении от 19 июля.

Ранее, 8 июля, департамент информполитики сообщил, что в Свердловской области началась диспансеризация жителей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. «К сожалению, для многих Covid-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую систему человека. Это сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный характер, поскольку развивается, исходя из особенностей течения болезни, имеющихся хронических заболеваний, образа жизни. Диспансеризация призвана помочь перенесшим коронавирус справиться с последствиями заболевания. А наша цель – организовать прохождение профилактических осмотров в сжатые сроки и в максимально комфортных условиях», – заявил тогда министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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