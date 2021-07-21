Плановую и неотложную помощь в свердловских больницах пока не отменяют

Несмотря на то, что нагрузка на медиков в связи с коронавирусом очень высокая, областное правительство сохраняет ряд медицинских учреждений «чистыми» для оказания свердловчанам плановой и неотложной помощи. Об этом заявил сегодня замгубернатора Павел Креков. Напомним, год назад, во время первой волны пандемии, плановая медпомощь в свердловских больницах была практически полностью остановлена.

«Сейчас мы приближаемся к отметке в 8000 коек, которые используются для пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом мы сохраняем ряд учреждений для неотложной и плановой помощи. Это ОКБ № 1 и городская больница № 1. Еще ряд учреждений остаются так называемыми чистыми, хотя нагрузка очень большая», – рассказал Креков. Свободны на сегодня 18% «коронавирусных» коек, и этого, считает он, пока достаточно. Тем не менее, чиновник добавил, что успокаиваться рано: «Сейчас мы на плато, но это никого не должно успокаивать, ситуация стабилизировалась, но на достаточно высоком уровне. Плато – это ситуация, после которой может быть не только спуск, но и рост», – отметил Креков.

Что касается диспансеризации переболевших, сообщил Креков, то есть решение правительства РФ относительно тех диспансерных групп, которые уже переболели. Выделены средства для приобретения дополнительного оборудования, в том числе для реабилитации. В области есть сеть больниц, ориентированных на такую работу. Уже сегодня переболевшие коронавирусом ставятся на учет для последующей диспансеризации и, если необходимо, реабилитации. Но Креков отметил, сейчас достаточно сложно проводить эту работу в полном объеме, потому что не хватает медицинских работников. В дальнейшем планируется привлечь к этому волонтеров и студентов-медиков старших курсов. Санатории будут ориентированы на создание специальных реабилитационных программ.

Как уже сообщал «Новый День», накануне попытка корреспондента агентства получить направление на диспансеризацию оказалась неудачной. В больнице сказали, что такая возможность появится, вероятно, только осенью.

Между тем вчера плановая и профилактическая медпомощь была частично приостановлена в соседней Тюменской области. Как сообщили в региональном минздраве, данная мера связана с ростом заболеваемости Covid-19 и внебольничными пневмониями, которые инфекция вызывает. Также в ведомстве пояснили введение ограничений недостаточным охватом вакцинацией. Действие мер продлится 2 недели, начиная с 20 июля 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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