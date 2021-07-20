Тюменцев на две недели оставили без плановой и профилактической медпомощи

Плановая и профилактическая медпомощь частично приостановлена в Тюменской области. Как сообщили в региональном минздраве, данная мера связана с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, которые инфекция вызывает. Также в ведомстве пояснили введение ограничений недостаточным охватом вакцинацией. Действие мер продлится 2 недели, начиная с 20 июля 2021 года.

«Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.

Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: «кардиология», «онкология», «травматология», «гематология» и др. По данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что за последние сутки в Тюменской области ковид был выявлен еще у 262 человек, ы том числе у 30 детей. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 43 566 человек.

Статистик по общему числу госпитализированных сейчас с ковидом в больницы Тюменской области региональный операштаб не дает, ограничиваясь лишь данными по тяжелым больным на аппаратах ИВЛ – таких сейчас насчитывается 17.

Тюмень, Александр Непомнящий

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