В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили еще у 262 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 20 июля 2021 года увеличилось на 262 человека, 30 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 43 566 человек.

За сутки в статистику летальности от коронавируса попало еще 6 человек. За тоже время выздоровели 248 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 40847 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 60 872 человека, переболевших ковидом с последние недели.

В больницах Тюменской области находится 17 пациентов с подтвержденным ковидом, которым нужна поддержка аппаратов ИВЛ.

249 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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