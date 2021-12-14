В Свердловской области для потенциальных носителей штамма «омикрон» подготовили 100 коек в санатории

100 коек в санатории «Обуховский» выделили под обсервацию людей, возвращающихся из потенциально опасных стран, где выявлено больше всего случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Пациенты здесь будут ежедневно сдавать ПЦР-тест в течение двух недель. Пока все койки свободны.

Как рассказали «Новому Дню» в региональном оперштабе, обсерватор открыт для тех, кто приезжает из Ботсваны, Зимбабве, Королевства Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и специального административного района Гонконг. По требованию федерального Роспотребнадзора пассажиры должны в течение 14 дней после прибытия в Россию соблюдать изоляцию. «По решению оперштаба в Свердловской области они будут находиться весь этот срок в обсерваторе и ежедневно обследоваться на коронавирус методом ПЦР, – рассказали в оперштабе. – В данный момент пациентов нет».

Напомним, ранее «Обуховский» был отдан под долечивание больных с «обычным» коронавирусом – туда выписывали пациентов, которые прежде находились в тяжелом состоянии в больнице.

В России на сегодня выявлено 16 человек со штаммом «омикрон» – все они вернулись из ЮАР. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне сообщила, что новый вариант коронавируса выявлен практически у каждого десятого (16 человек из 177 прилетевших из ЮАР), что «косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении» штамма. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрированы в 63 странах. Как отметили в ВОЗ, эта разновидность вируса распространяется быстрее, чем дельта-вариант. Предварительные данные говорят также о снижении эффективности вакцин в отношении омикрон-штамма, сообщила организация.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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