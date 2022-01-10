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Понедельник, 10 января 2022, 09:56 мск

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Двух екатеринбуржцев из ЮАР принудительно отправили в обсерватор из-за риска завоза «омикрона»

Двух жителей Екатеринбурга, которые вернулись из Южной Африканской Республики, принудительно отправили в обсерватор. На изоляции они должны провести две недели, поскольку вернулись из страны, где были зафиксированы вспышки нового штамма «омикрон».

Как ранее писал «Новый День», обсерватор для возвращающихся из потенциально опасных стран открыли на базе санатория «Обуховский». Для туристов там выделили 100 коек. Если среди них обнаружатся больные «омикроном», их отправят в больницу. До новогодних каникул обсерватор пустовал. Но сейчас там появились два постояльца, причем на изоляцию их отправил суд.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, двое екатеринбуржцев вернулись из ЮАР еще 6 января. Но добровольно отправиться в «Обуховский» они отказались. На следующий день в отношении них было вынесено постановление о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий, которое было передано на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. 8 января суд принял решение немедленно принудительно изолировать горожан до 19 января.

Напомним, двухнедельной изоляции, по постановлению главного санитарного врача России, подлежат граждане, которые вернулись из стран Африки и Юго-Восточной Азии, где были зарегистрированы случаи «омикрона». В обсерваторах они ежедневно обследуются на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В случае выявления заболевания – направляются в больницу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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