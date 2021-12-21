«Омикрона» в Екатеринбурге пока нет

В Свердловской области нет случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

«В настоящий момент случаев «омикрона» не зарегистрировано, у нас есть несколько государств, из которых когда приезжают люди, они берутся на контроль, в том числе и обсервационный, у нас приготовлены обсерваторы, но пока они не понадобились. Никого не пугаю, но пока омикрона не выявлено», – отметил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

В региональном оперштабе отмечают, что появление «омикрона» – это вопрос времени.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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