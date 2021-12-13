Число случаев заражения «омикрон»-штаммом в России выросло до 16

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен у 16 вернувшихся в Россию из ЮАР граждан. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», – сказала она на обсуждении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Голикова при этом отметила, что новый вариант коронавируса выявлен практически у каждого десятого (10%), что «косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении» штамма, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об обнаружении «омикрон»-штамма у двух вернувшихся из ЮАР россиян. Эти люди ранее прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и переносят заболевание в легкой форме, отметил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии РИА «Новости».

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрированы в 63 странах. Как отметили в ВОЗ, эта разновидность вируса распространяется быстрее, чем дельта-вариант. Предварительные данные говорят также о снижении эффективности вакцин в отношении «омикрон»-штамма, сообщила организация.

Москва, Наталья Петрова

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