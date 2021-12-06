«Омикрон»-штамм добрался до России

В России подтверждены первые случаи заражения «омикрон»-штаммом Covid-19. Новый вариант коронавируса обнаружен у двух из 10 вернувших на родину из ЮАР россиян, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает Роспотребндзор.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», – заявили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Всего ковид был подтвержден у 10 прибывших из ЮАР граждан, помещенных в обсерватор, уточнили в Роспотребнадзоре. Сейчас специалисты устанавливают, каким штаммом заражены оставшиеся восемь пациентов.

Накануне Роспотребндзор сообщил, что среди тех, кто находится в обсерваторе, выявлено 9 заболевших ковидом. Все пациенты госпитализированы. Отмечалось, что штаммовая принадлежность SARS-CoV-2 уточняется.

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», был обнаружен в ноябре в ЮАР и Ботсване. На сегодняшний день новая разновидность коронавируса зарегистрирована более чем в 40 странах, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Аргентине, а также во многих государствах Евросоюза.

Российские власти для предотвращения завоза нового штамма с 28 ноября ограничили въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини. Для граждан РФ, прибывающих из этих стран, введен 14-дневный карантин.

Ученые предполагают, что из-за большего числа мутаций «омикрон»-штамм может быть более заразным, чем «дельта», а также может обходить вакцинную защиту. Точные данные, как ожидается, появятся через несколько недель. В ВОЗ тем временем заявили, что, по предварительным данным, заразившиеся «омикроном» переносят заболевание в легкой форме. Смертей от нового варианта ковида пока не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

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