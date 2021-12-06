ВОЗ: омикрон-штамм переносится в легкой форме и пока не убивает

Заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса переносят заболевание в легкой форме. Специалисты пока не выявили ни одного тяжелого больного или умершего от нового варианта Covid-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Люди, заразившиеся штаммом «Омикрон», как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано», – сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью телеканалу CBS.

Она отметила, что это предварительные данные. Оценивать ситуацию можно будет через несколько недель, после полного выздоровления пациентов с омикрон-штаммом. Но это занимает время, а действовать для остановки нового варианта коронавируса нужно быстро.

На 6 декабря ВОЗ не зарегистрировала нигде в мире ни одного летального исхода после заражению штаммом «Омикрон».

Напомним, ученые выявили способность омикрон-штамма Covid-19 обходить иммунитет у переболевших коронавирусом. По сравнению с дельта-штаммом «Омикрон» оказался втрое опаснее для людей с антителами в крови.

Британские специалисты предупредили национальную систему здравоохранения, что коронавирус останется опасен в течение следующих пяти лет. А мониторинг новых мутаций и «активные» меры потребуются до 2026 года.

Женева, Наталья Рязанова

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