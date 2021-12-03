Омикрон-штамм втрое заразнее «Дельты» для переболевших

Способность избегать иммунитета у омикрон-штамма коронавируса повышает риск повторного заражения для переболевших. По сравнению с дельта-штаммом «Омикрон» оказался втрое опаснее для людей с антителами в крови, передает Reuters со ссылкой на исследование Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа и Национального института инфекционных заболеваний (NICD).

Медики в ЮАР заметили всплеск повторных заражений Covid-19, чего не было при ранних вариантах вируса. Ученые отметили, что омикрон-штамм устойчив именно к естественному, а не полученному после прививки иммунитету. Но люди с любым иммунитетом заметно легче переносят болезнь в случае заражения.

Ранее китайские ученые предупредили, что большое число мутаций у «Омикрона» повышает его живучесть и заразность. Благодаря этим изменениям новый вариант Covid-19 может обходить как естественный так и искусственный иммунитет человека.

Претория, Наталья Рязанова

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