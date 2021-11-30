Ученые из Китая назвали особенности омикрон-штамма Covid-19

Китайские ученые выделили три главные особенности штамма коронавируса «Омикрон». По их мнению, новый вариант Covid-19 быстро может стать доминирующим.

Ранее специалисты уже отмечали большое число мутаций у нового штамма. Это делает южноафриканский вариант вируса очень живучим. Они же могут влиять на способность побеждать как естественный так и искусственный иммунитет человека, передает портал «Хуаньцюван».

Также омикрон-штамм распространяется быстрее других вариантов коронавируса. Ученые допускают, что он станет доминирующим в популяциях вскоре после попадания туда и может даже потеснить дельта-штамм.

Ранее ученые предупредили, что у «Омикрона» отличается даже симптоматика. У больных может быть утомляемость и учащенное сердцебиение, но не будет потери обоняния и вкуса.

Пекин, Наталья Рязанова

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