У больных омикрон-штаммом коронавируса не пропадают обоняние и вкус

У пациентов, которые заражены новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», не наблюдается симптомов, свойственных для обычного ковида. Об этом рассказала доктор Анжелика Коетзи (Angelique Coetzee) из Претории в ЮАР.

Новый вариант коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения назвала «омикрон», сопровождается умеренными симптомами. Например, у больных может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение, сообщает The Sun. При этом потери обоняния и вкуса при «омикроне» не наблюдается.

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Коетзи рассказала, что впервые наблюдала инфицированных с необычными симптомами примерно с 18 ноября. «Все началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова», – сообщила врач.

У мужчины «першило в горле», но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи. По ее словам, симптомы у пациентов с этим штаммом «чрезвычайно мягкие».

Внимание специалистов во всем мире приковано к новому штамму «омикрон» или B.1.1.529, который появился на юге Африки и теперь очень быстро распространяется. У этого варианта коронавируса 50 генетических мутаций, большинство из которых были идентифицированы в предыдущих штаммах, но есть и три совершенно новых изменения. Многие страны спешно закрывают границы с теми странами, где был выявлен «омикрон».

Кейптаун, Зоя Осколкова

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