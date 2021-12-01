В ЮАР заявили о схожести симптомов штамма «омикрон» с гриппом

Врач из ЮАР Унбен Пиллэй рассказал о симптомах, выявленных у инфицированных новым штаммом коронавируса «омикрон». Медик также сообщил, что большинство заразившихся лечатся дома, а вакцинированные чувствуют себя лучше.

По словам врача, у заболевших развиваются симптомы, похожие на грипп. «За последние 10 дней мы наблюдаем резкий рост числа заболевших. До сих пор это были в основном очень легкие случаи, у пациентов наблюдались симптомы гриппа: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость, сильная ломота в теле», – рассказал Пиллэй журналистам телеканала NBC New York. Медик работает в провинции Гаутенг, где зарегистрирован 81% всех случаев заражения новым штаммом в ЮАР.

«Большинство этих пациентов лечатся дома», – уточнил Пиллэй. «Привитые люди, как правило, чувствуют себя намного лучше. Мы не наблюдаем значительного увеличения числа госпитализаций, но это еще только начало. Госпитализация часто наступает через несколько дней после увеличения числа подтвержденных случаев», – добавил врач.

Ранее в медицинской ассоциации ЮАР сообщили, что основным симптомом нового штамма является сильная усталость, при этом ни у кого из заболевших не наблюдалась потеря обоняния либо вкуса.

Напомним, что о выявлении «омикрон»-штамма в ряде стран юга Африки стало известно на прошлой неделе. С тех пор случаи заражения этим вариантом коронавируса зарегистрированы в двух десятках стран, в том числе в нескольких государствах ЕС, Канаде, Японии и Бразилии. По данным Роспотребнадзора, в России новый штамм пока не выявлен. Многие страны спешно закрывают границы с теми странами, где был выявлен «омикрон».

У «омикрона» 50 генетических мутаций, большинство из которых были идентифицированы в предыдущих штаммах, но есть и три совершенно новых изменения. В связи с этим ученые предполагают, что новый штамм более заразный, чем предыдущие, и может обходить вакцинную защиту. Окончательные выводы будут сделаны по итогам исследований нового штамма, которые проводятся во многих странах.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»