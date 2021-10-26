В Академическом заложили первый камень на месте будущей администрации района (ФОТО)

Екатеринбург, Октябрь 26 Новый День, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук) – В Академическом сегодня отметили создание нового района города – на месте будущей администрации заложили первый камень, который в будущем станет постаментом для главного символа района, фигуры Данилы-мастера. Судя по рендерам, вся скульптура будет высотой примерно до второго этажа администрации. В торжественной церемонии приняли участие представители застройщика, АО Специализированного застройщика «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), областные и муниципальные власти.

«Стратегия развития района уже заложена. Здесь построено 2,5 млн квадратных метров жилья, 7 школ, 13 детских садов, есть дорожная инфраструктура. Развитие продолжается, строятся дороги, объекты социальной инфраструктуры. Будет запущен трамвай. Район огромный, большой, если сравнивать с городами – он больше Ревды, Березовского, Верхней Пышмы. Не зря его называют город в городе», – отметил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. По его словам, такой огромной территории, безусловно, необходимо свое управление. Что касается финансирования дальнейшего развития, то в этом районе широко практикуется два варианта. Во-первых, это государственно-частное партнерство, помогает застройщик «РСГ-Академическое» (например, застройщик сам проектирует школы и детсады), а во-вторых, ряд объектов строят по программе «Стимул», где 90 % средств – деньги федерального бюджета.

«Алексей Викторович сказал, какие ресурсы направляются сюда на создание социальной инфраструктуры. Сегодня те объемы введенного жилья, количество жителей, которое здесь проживает, требуют нового подхода в управлении этой административной единицей. Мы на примере Академического будем обкатывать то, что мы называем «умный город», многие сервисы здесь реализованы в большей степени. Здесь будем применять новые подходы и к содержанию улично-дорожной сети», – добавил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он сообщил, что кандидатуры на должность руководства нового района уже понятны, будущего главу будут согласовывать в том числе с застройщиком – такая практика есть в моногородах, ее решили распространить на район, большая часть которого возводилась одной компанией.

Официально новый район Академический как административно-территориальная единица в Екатеринбурге появился 1 октября этого года, здание администрации должны начать строить в следующем году. А напротив появятся другие административные здания: прокуратура, налоговая, суды, военкомат и другие. Детская поликлиника здесь уже есть, взрослая находится на завершающей стадии проектирования. Этим летом был дан старт строительству трамвайной ветки, по контракту запустить трамвайное движение должны в 2024 году, но есть шансы, что получится это сделать уже летом 2023 года.

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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