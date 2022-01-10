Николай Смирнягин официально назначен главой Академического района

Бывший глава УК «Академический» и экс-депутат городской думы Николай Смирнягин сегодня официально назначен главой Академического района, который с 1 октября стал отдельной территориально-административной единицей. Указ подписал мэр Алексей Орлов.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, Смирнягина уже представили коллективу.

«Он начал свой трудовой путь в 2000 году в автоколонне № 3 Нижнесергинского леспромхоза слесарем по ремонту автомобилей. В 2005 году окончил Университет Российской академии образования по направлению «Юриспруденция», а в 2008 году получил второе высшее по специальности «мастер делового администрирования». С 2009 года Николай Смирнягин возглавлял управляющую компанию «Академический», а с 2013-го являлся депутатом Екатеринбургской городской думы», – сообщили в мэрии города.

Как ранее писал «Новый День», Николай Смирнягин в конце декабря 2021 года досрочно сложил полномочия депутата городской думы – как предполагалось, чтобы возглавить Академический район.

Официально новый район Академический как административно-территориальная единица в Екатеринбурге появился 1 октября этого года. Здание администрации уже начали строить. А напротив появятся прокуратура, налоговая, суды, военкомат и другие. Детская поликлиника здесь уже есть, взрослая находится на завершающей стадии проектирования. Этим летом был дан старт строительству трамвайной ветки, по контракту запустить трамвайное движение должны в 2024 году, но есть шансы, что получится это сделать уже летом 2023 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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