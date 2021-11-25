Академический район получит собственное финансирование в 2022 году

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила сметы районных администраций города на 2022 год. Общие расходы составили 4,2 миллиарда рублей, что несколько меньше, чем в текущем году. Начальник департамента финансов Анна Турунцева пояснила, что с 1 января содержание культурных учреждений на территории районов переводится на городское управление культуры, с чем и связно сокращение районных смет.

Согласно данным мэрии, в 2022 году Ленинский район получил 627 миллионов рублей, Октябрьский – 606 миллионов рублей, Орджоникидзевский – 625 миллионов рублей, Верх-Исетский – 582 миллиона рублей, Железнодорожный – 553 миллиона рублей, Кировский – 652 миллиона рублей, Чкаловский район – 556 миллионов рублей.

Между тем в Екатеринбурге уже официально появился восьмой административный район – Академический. Депутаты спросили, когда у нового района появится собственное бюджетное финансирование. «Деньги на Академический уже заложены в сметах Ленинского и Верх-Исетского районов. Когда будет создано юридическое лицо, эти средства будут обособлены», – сообщил вице-мэр Андрей Корюков. Анна Турунцева добавила, что, скорее всего, Академический район получит собственное финансирование при рассмотрении корректировки городского бюджета на 2022 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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