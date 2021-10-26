«Автомобилист» проиграл дома «Ак Барсу», ведя в счете 2:0

«Автомобилист» потерпел обидное поражение от казанского «Ак Барса» на домашнем льду. Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. При этом уральцы ударно начали игру, забросив две шайбы за первые шесть минут, но затем растеряли все свое преимущество.

Встреча проходила при едва заполненных трибунах. На игру пришли чуть более 400 зрителей – сыграли роль новые антиковидные ограничения в Свердловской области и требование на входе QR-кода о вакцинации. Тем не менее, поддержка болельщиков все-таки была слышна. Матч для «Автомобилиста» начался удачно. Хозяева на старте получили численное большинство, «повозили» две минуты гостей в их зоне, после чего Алексей Макеев точным ударом открыл счет в матче. Вскоре команда вновь получила возможность поиграть в формате «5 на 4», и снова реализовала большинство. На этот раз Макеев ассистировал, а шайбу забросил Стефан Да Коста.

Но «Ак Барс» довольно быстро отыгрался, сравняв счет до конца первого периода. Голами отметились Даниил Тарасов и Кирилл Петров. Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. А в третьем периоде «Ак Барс» воспользовался ошибкой игроков «Автомобилиста», потерявших шайбу в своей зоне, и вырвался вперед. Третий и победный гол казанцев забил Александр Бурмистров. Екатеринбуржцы до конца матча так и не смогли хоть что-то противопоставить сопернику.

«Немного обескураживающее начало было для нашей команды. Слишком легко мы забросили первые две шайбы, не так много пришлось сделать, чтобы добиться этого лидерства в 2:0. И затем потеряли концентрацию, чем воспользовался соперник и забил довольно простые шайбы. Особенно первый и третий голы обидно зашли в наши ворота. И вот такой результат получился», – подвел итоги проигранного матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

«Автомобилист» на этой неделе проведет еще две домашние игры. В четверг, 28 октября, команда сразится с подмосковным «Витязем». В субботу, 30 октября», предстоит матч с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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