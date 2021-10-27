Новый рекорд: в Свердловской области 674 заболевших

В Свердловской области установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки – 674 человека. Накануне сообщалось о 653 подтвержденных случаях, и это тоже был максимум. С середины сентября число ежедневных случаев прирастает, с 20 октября заболеваемость не падает ниже 600 случаев за день. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили уже 154 564 случаев.

На этом фоне несколько снизилось число госпитализированных с тяжелой формой течения болезни: сейчас их 922, 607 находятся в реанимации, в том числе 482 на аппаратах ИВЛ. Накануне было 986 тяжелых пациентов. Впрочем, растет количество госпитализированных детей.

Как сообщили в региональном оперштабе, за последние сутки зарегистрировано 32 случая смерти больных коронавирусом. Общее число смертей за пандемию – 7 350.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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