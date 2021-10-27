На Урале мать зарезала 8-летнюю дочь и свалила вину на воображаемого бородатого мужчину

В татарской деревне Уфа-Шигири Новосергинского района мать несколько раз ударила ножом 8-летнюю дочь за то, что та не хотела ложиться спать. Девочка от множества ран скончалась на месте. Женщина сама позвонила в полицию и рассказала, что в дом забрался бородатый мужчина. Позднее установили, что мать – инвалид второй группы с психиатрическим заболеванием.

«Ночью 26 октября 34-летняя женщина позвонила в дежурную часть полиции Нижних Серег и рассказала, что к ней в частный дом в деревне Уфа-Шигири проник некий бородатый мужчина и зарезал ее малолетнюю дочь. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать призналась, что 8-летняя девочка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и нанести несколько смертельных ранений ребенку. «Подозреваемая на учете в ПДН не состояла, но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу. Отец девочки проживает отдельно в Екатеринбурге, в воспитании помогал только финансово», – добавил полковник Горелых.

Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении матери. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В пресс-службе СКР сообщают, что уже проведен осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей, назначен комплекс экспертиз. Женщина задержана в процессуальном порядке, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечении в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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