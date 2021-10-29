Суд арестовал жительницу мусульманского села, которая зарезала 8-летнюю дочь

Жительнице татарской деревни Уфа-Шигири предъявлено обвинение в убийстве 8-летней дочери. Суд арестовал женщину до 25 декабря на время расследования уголовного дела, сообщили в областном следственном комитете.

Как ранее писал «Новый День», по версии следствия, в ночь на 26 октября 34-летняя мать несколько раз ударила ножом дочь, которая не хотела ложиться спать. От тяжелых ранений девочка умерла на месте. Женщина сама вызвала полицию, но сначала придумала версию о неком бородатом мужчине, который ворвался в дом. Подозреваемая рассказала, что незнакомец хотел изнасиловать ее, поэтому она выбежала на улицу и закрылась в туалете. А когда вернулась домой, то увидела на диване тело убитой дочери.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что женщина выбросила нож, которым зарезала ребенка, в выгребную яму. Орудие убийства достали при помощи специального магнита. Когда правоохранители прибыли на вызов, у женщины были порезаны пальцы левой руки. Ее пришлось доставить в больницу. «Подозреваемая раскаялась в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери», – рассказал подробности Горелых.

Впоследствии выяснилось, что женщина – инвалид второй группы с психиатрическим заболеванием. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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