От ковида скончалась 20-летняя студентка УрФУ

Третьекурсница из УрФУ скончалась от ковида, ее страницу «ВКонтакте» закрыли, а обеспокоенные студенты целый день обсуждают выход университета на полную дистанционку.

Как сообщил «Новому Дню» один из студентов УрФУ, двадцатилетняя Юлия училась на третьем курсе исторического факультета, на направлении «Архивы и документы». Недавно группу перевели на дистант, потому что у девушки обнаружили ковид. А после стало известно, что она скончалась.

Знакомый Юлии сообщил, что до ковида у нее не было серьезных проблем со здоровьем. Сейчас страница девушки в социальных сетях закрыта, а в статусе написано: «Пишите брату в личку: Алексей Новиков. Юлии больше нет».

В пресс-службе УрФУ «Новому Дню» не смогли оперативно предоставить информацию. В региональном оперштабе на вопрос агентства о смертности среди молодежи нам сообщили, что у них нет разбивки данных смертности по возрастной категории. «Новый День» отправил запрос в минздрав.

Студенты УрФУ в чатах одногруппников весь день обсуждают смерть сокурсницы и надеются, что в скором времени университет закроют на полный дистант. Как ранее писал «Новый День», сейчас в УрФУ лекционные занятия в группах, где более 25 человек, ушли в онлайн. Однако семинары и практические занятия проходят очно, в университете.

В телеграм-канале УрФУ каждую неделю публикуют оперативную сводку по количеству заболевших и вакцинированных студентов и сотрудников – сообщений о смертях от ковида в вузе в этом канале не было.

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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