Уральские вузы уходят на дистант и каникулы

Губернатор объявил нерабочие дни, а вузы и колледжи – неучебные. Несколько университетов уже готовятся к незапланированным каникулам.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, с 30 октября по 7 ноября занятия в вузе отменены, учебный график будет изменен, а студентам будет предложена самостоятельная работа (имеется в виду, что вместо лекций ребята будут выполнять самостоятельные задания и сдавать их на проверку). Также есть информация, что лекционные занятия в группах и на потоках, где больше 25 человек, переводятся в онлайн. До сегодняшнего дня лекции проходили онлайн только на потоках, где численность студентов больше 75 человек.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УрГПУ, в нерабочие дни студентов переведут на дистанционное обучение, а учеба будет происходить в форме самостоятельной работы.

В Уральской консерватории и театральном университете пояснили, что данных пока нет. Однако в студенческих сообществах студенты активно выкладывают смешные картинки (мемы) про то, как они записывали свои творческие программы на видео и сдавали так зачеты и экзамены.

Студенты экономического и горного университетов рассказали агентству, что у них обсуждается идея полноценных каникул без дистанционных пар и домашних заданий, однако пресс-службы вузов данную информацию не подтверждают.

В лесотехническом университете студенты пока не верят в каникулы или хотя бы дистанционное обучение: «Да никто не посадит по домам нас, – заявил второкурсник Виталий Бобров. – У нас преподы смартфонами-то пользоваться не умеют, а тут онлайн-пары».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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