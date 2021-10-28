Газманов назвал Ельцин-центр «рассадником дерьма» и предложил его закрыть

Эстрадный певец Олег Газманов поддержал экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова и призвал закрыть «Ельцин-центр». Популярную в Екатеринбурге площадку певец назвал «рассадником всякого дерьма».

«Я бы закрыл Ельцин-центр, сто процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова! Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал. И вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, алё, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню. Я думаю, умные люди меня поймут," – заявил Олег Газманов в эфире радио «Комсомольская правда».

Добавим, певец, который получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» в 1995 году, в своем высказывании проявил невероятную гибкость. Известно, что он горячо поддерживал Бориса Ельцина, во время политического кризиса 1993 года встал на его сторону, участвовал в кампании «Да-да-нет-да», выступал на концертах в поддержку первого президента.

Вадим Самойлов спровоцировал скандал на «Уральской ночи музыки». Он выступал на площадке Ельцин-центра, а после перешел к короткому спичу на политическую тему. Перемежая цензурные слова с нецензурными, артист заявил, что площадка Ельцин-центра идеологически чужда ему и что он «прекрасно в курсе», что люди, причастные к ЕЦ, занимаются контрпропагандой, разваливают государство, прославляют проклятые 90-е, продвигают идеи ЛГБТ и т.д. Выступление Вадима Самойлова вызвало большой резонанс в социальных сетях. Ельцин-центр отреагировал на скандальное высказывание.

«Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов.

Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», – заявили в представители площадки.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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