Вадим Самойлов спровоцировал скандал на Уральской ночи музыки

Музыкант, автор песен и исполнитель Вадим Самойлов, основатель ныне распавшейся группы «Агата Кристи» спровоцировал скандал на Уральской ночи музыки. Накануне вечером в рамках фестиваля он выступал с программой на площадке Ельцин-центра. Закончив музыкальную часть, Вадим, по словам зрителей, перешел к короткому спичу на политическую тему.

Перемежая цезурные слова с нецензурными, артист, вообще-то известный своей прогосударственной позицией, заявил, что площадка Ельцин-центра идеологически чужда ему и что он «прекрасно в курсе», что люди, причастные к ЕЦ, занимаются контрпропагандой, разваливают государство, прославляют проклятые 90-е, продвигают идеи ЛГБТ и т.д. Речь Вадима нашла отклик у части публики, судя по одобрительным крикам и аплодисментам с видео, снятого кем-то в толпе. Закончил Самойлов пожеланиями добра и мира всем людям, которые любят единую и сильную Россию, а в случае, если у представителей Ельцин-центра возникнут вопросы, в том числе у Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России, он готов пообщаться.

Выступление Вадима Самойлова вызвало большой резонанс в социальных сетях. Пользователи были, в основном, не на стороне Самойлова. Для многих его политические взгляды оказались большим сюрпризом.

Сегодня мнение по поводу критики Самойлова распространили и представители Ельцин-центра. Вышло весьма эмоционально: «Вчера в Екатеринбурге проходила Ночь музыки. Ельцин Центр уже традиционно стал площадкой этого культурного проекта. На нашей самой большой сцене – в Атриуме – собрались несколько сотен человек. В финале вечера в Ельцин Центре к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов. Своё выступление он закончил в устном жанре. Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними – и к Ельцин Центру, на сцене которого выступал.

Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов.

Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.21

Итоги недели: указ губернатора о нерабочей неделе, суд над продавцами метанола и «Ночь музыки». / В Свердловской области установлен рекорд по числу заболевших Covid-19. / Мошенники под видом медработников обманывают пожилых, предлагая прививку от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»