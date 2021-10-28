Двух хоккеистов «Автомобилиста» вызвали в сборную России

Федерация хоккея России опубликовала состав национальной команды, а также олимпийской сборной России для участия в ноябрьских матчах и тренировочном сборе. В списки попали два хоккеиста «Автомобилиста», сообщили в пресс-службе клуба. «Вратарь Владимир Галкин в составе национальной команды примет участие в Кубке Карьяла, а защитник Александр Щемеров отправится в расположение олимпийской сборной для подготовки к Кубку Германии», – прокомментировали в клубе.

Сборная России соберется в Москве 7 ноября, а 9-го отправится в Хельсинки для участия в первом этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла. 11 ноября россияне сыграют со сборной Финляндии, 13 ноября – со шведами, а 14 ноября – с чехами.

Олимпийская сборная России также соберется 7 ноября в Новогорске. После карантинных мероприятий спортсмены приступят к тренировкам, а 10 ноября отправятся в Крефельд, где выступят на Кубке Германии. Матчи пройдут 11, 12 и 14 ноября. Соперниками россиян станут сборные Германии, Словакии и Швейцарии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

Для фанатов Петра Яна организуют специальный чартер из Екатеринбурга в Абу-Даби. / «Манипулятивное психонасилие»: эксперты проанализировали ролик с участием экс-схиигумена Сергия. / В Екатеринбурге массово отменяются концерты и гастроли из-за антиковидных ограничений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»