Минздрав отказал ребенку-инвалиду в бесплатных лекарствах. Росздравнадзор и прокуратура поддержали эту позицию

Министерство здравоохранения Свердловской области отказало ребенку-инвалиду в предоставлении препаратов, необходимых для жизни. Это решение поддержали местный Росздравнадзор и прокуратура.

Подробности этой истории рассказал «Новому Дню» Александр Золотарев – член правления МООНП «Нефро-лига» – организации, занимающейся защитой прав пациентов, которые перенесли операцию по пересадке почки.

В «Нефро-лигу» за помощью обратилась мама девятилетней девочки-инвалида из Екатеринбурга, которой в 2020 году пересадили почку. После операции пациентке назначили препарат, действие которого предотвращает отторжение пересаженного органа. Принимать это лекарство нужно пожизненно.

Такие лекарства по закону предоставляются бесплатно. Мама ребенка подала заявление, однако в минздраве Свердловской области закупать оригинальный препарат отказались и предложили заменить его более дешевым аналогом. Врачи же федерального центра, где проходила пересадка почки, запретили принимать дешевые аналоги, и мама обратилась в «Нефро-лигу».

«Мы начали бороться за право ребенка получать тот препарат, который необходим, – сообщил «Новому Дню» Александр Золотарев. – Сначала обратились в больницу по месту жительства для получения помощи. Оттуда пошли на врачебную комиссию, так как по закону, чтобы назначить препарат по торговому наименованию (оригинальный), нужно заключение врачебной комиссии, что это действительно необходимо. Заключение и назначение с формулировкой «по жизненным показаниям» мы получили и отправили в минздрав Свердловской области. Там нам отказали в индивидуальной закупке лекарства. Сказали начать принимать заменитель, и только если начнутся побочные эффекты, ребенку могут предоставить оригинальный препарат».

После отказа минздрава мама ребенка пошла в местный Росздравнадзор и прокуратуру Свердловской области. Оттуда пришел неутешительный ответ: ведомства поддержали позицию минздрава, не усмотрев в ней нарушения закона. На этом екатеринбуржцы не остановились и написали в Генеральную прокуратуру РФ по факту бездействия должностных лиц прокуратуры Свердловской области. И только после этого надзорное ведомство в Екатеринбурге, наконец, начало работу по этому вопросу и подало иск в суд в рамках защиты прав несовершеннолетнего в отношении минздрава Свердловской области.

Как пояснил «Новому Дню» Александр Золотарев, правозащитная организация «Нефро-лига» будет контролировать судебный процесс от начала и до конца. Пока заседаний не было, идет подготовка к судебному процессу.

Сейчас девочка принимает оригинальный препарат, который ее мама покупает на свои деньги. Родители ребенка планируют не только добиться в суде возможности получать лекарство бесплатно, но и вернуть деньги, которые были потрачены на покупку лекарств.

По факту произошедшего «Новый День» запросил комментарии в минздраве, Росздравнадзоре и прокуратуре Свердловской области.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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