Родители ребенка-инвалида, которому минздрав отказал в необходимых лекарствах, выиграли суд

Ребенка-инвалида, которому отказали в необходимых для жизни лекарствах, все же обеспечат нужными препаратами. Родители девочки выиграли суд с минздравом Свердловской области.

Мы рассказывали эту историю еще в конце октября. Девочке, которая перенесла пересадку почки, отказали в обеспечении необходимыми лекарствами, хотя по закону она имела на них право. Ребенок нуждался в оригинальных импортных препаратах, действие которых предотвращает отторжение пересаженного органа. Однако в областном минздраве маме предложили заменить лекарства на более дешевые аналоги, эту инициативу поддержали и местная прокуратура, и Росздравнадзор, куда она обратилась за помощью.

Родители девочки через Генпрокуратуру РФ добились подачи иска в суд, а на днях выиграли процесс в Ленинском районном суде. Теперь ребенок получит необходимые лекарства. Об этом сообщил «Новому Дню» Александр Золотарев – член правления организации «Нефро-лига» (где защищают пациентов, которым пересадили почку).

«Вынесено судебное решение о возложении на минздрав Свердловской области обязанности по финансированию и организации бесплатного обеспечения ребенка после трансплантации органа лекарственными препаратами «Програф» и «Селлсепт», – сказал Александр Золотарев.

Кроме того, суд постановил выплатить маме девочки 48 тысяч рублей – компенсацию за те лекарства, которые она покупала на свои деньги, пока шла борьба с минздравом. Помимо этого, семье выплатят 50 тысяч морального ущерба – 25 тысяч рублей в пользу дочери и столько же в пользу матери.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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