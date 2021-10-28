В минсоцполитики рассказали, когда ждать пособий в ноябре

В министерстве социальной политики рассказали о графике выплат пособий и компенсаций в период нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября.

«Все социальные выплаты, пособия и компенсации в соответствии с постановлениями переводятся получателям в период со 2 по 30 число месяца. Никаких задержек в Свердловской области не будет. В данный временной период все выплаты будут осуществлены», – сообщили Новому Дню в пресс-службе министерства социальной политики региона.

Как ранее писал Новый День, пенсии и пособия почтальоны доставят по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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