Уборщикам торговых центров не обязательно иметь QR-код о вакцинации

Уборщики торговых центров могут не прививаться от Covid-19, так как эта должность не включена в перечень профессий для вакцинации. Кроме того, на уборщиков не распространяется правило «вход в торговый центр только по QR-коду».

«Сотрудники не являются посетителями торгового центра, на работу выходят согласно штатному расписанию», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ТРЦ «Гринвич» и ТРЦ «Пассаж». Тем не менее в «Гринвиче» и «Пассаже», по заявлению пресс-службы, непривитых сотрудников нет.

«Новый День» связался с уборщицей ТРЦ «Радуга-парк» Натальей, которая не ставила прививку от ковида, так как имеет медотвод. «Не могу я поставить эту вакцину, потому что у меня аллергия. Я от гриппа никогда не ставила, и от ковида не смогу, – пояснила Наталья. – Я работаю в ночную обычно, с одиннадцати часов, там нет посетителей уже. Поэтому с нас никто не требует ни кодов, ни сертификатов».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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