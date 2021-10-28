Распечатать или прикрепить в мобильное приложение: что сделать, чтобы QR-код всегда был под рукой

QR-код о вакцинации через пару дней будет нужен на каждом шагу, и екатеринбуржцы опасаются, что им часто придется стоять в очередях, чтобы войти в то или иное заведение.

В городе уже набирают дополнительных сотрудников, которые будут сканировать QR-коды, но предполагается, что на входах они будут стоять по одному, а значит, очередей не избежать.

«Новый День» предлагает читателям несколько вариантов, как сократить время поиска QR-кода для проверки.

Распечатайте QR-код и положите эту маленькую бумажку под чехол смартфона или в кошелек. Самый верный способ, который обеспечит вход в общественное место, даже если разрядится телефон. К тому же в этом случае устройство не нужно будет долго держать на морозе. Сохраните сертификат о вакцинации файлом на телефон и запомните, как именно его искать и открывать на своем смартфоне. Если у вас много сохраненных файлов, добавьте сертификат в избранное. Сделайте снимок экрана (скриншот) и обязательно отметьте этот файл в галерее, как избранное. Самое распространенное явление, когда человек теряет фотографии в своей ленте. Мобильные приложения банков. Сейчас в мобильных приложениях «Тинькофф» и «Сбербанк» появился раздел «QR-код вакцинации». Прямо в мобильное приложение можно прикрепить свой сертификат. Как это сделать: в приложениях выбираете раздел «Мои документы», находите там помимо прочего «QR-код». Нажимаете, и приложение направляет вас на сайт госуслуг. После авторизации сертификат и код появятся в мобильном приложении банка.

К слову, в одной из своих сториз в инстаграме Павел Дуров сообщил, что скоро место для QR-кода появится и в «Телеграме». Его можно будет загрузить рядом с личными данными, но виден он будет только владельцу аккаунта.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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