В Екатеринбурге набирают тех, кто будет сканировать QR-коды в торговых центрах

Проверять QR-коды в торговых центрах Екатеринбурга будут не охранники, а студенты и желающие подзаработать.

В чатах, где обычно пишут о подработке в Екатеринбурге, сегодня начала появляться информация о наборе работников с 30 октября по 7 ноября. Задача простая – проверять QR-коды на входах в торговые центры города. За 12 часов работы (с 10 до 22 часов) обещают полторы тысячи рублей.

Для того чтобы работать проверяющим QR-кодов, необходимо иметь только сертификат о прививке или QR-код о вакцинации. В некоторых предложениях о подработке указывается, что также необходим телефон на Андроиде (очевидно, чтобы считывать QR-коды). Кроме того предлагающие подработку пишут, что работа проверяющего сертификатов о вакцинации может вполне стать основной, и после 7 ноября во всех торговых центрах появятся новые вакансии.

«Как я поняла, на каждом входе каждого торгового центра будет стоять человек, который будет пикать телефонам по куар-кодам, – сообщила «Новому Дню» администратор чата «Подработка для студентов Екатеринбург» Евгения. – При этом такой человек будет стоять не только на наземных входах, но и у эскалаторов, ведущих на подземные парковки. Так что в разные торговые центры нужно до 30 человек. По предварительной информации, пока набирают людей на подработку, но после ноябрьских праздников, возможно, будут выложены и полноценные вакансии с заработной платой несколько ниже, чем у охранников. Подходит студентам».

Как ранее писал «Новый День», несколько дней назад на входе в ТРЦ «Гринвич» с табличкой «Пожалуйста, предъявите ваш QR-код» стоял охранник.

Екатеринбург, новый День, Мария Зыкова

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