Невролог: первым симптомом коронавируса может стать инсульт

Одним из первых признаков коронавируса может быть инсульт – свердловские медики с начала пандемии сталкиваются с такими случаями. И если раньше пациентам с признаками инсульта делали только КТ мозга, то теперь делают КТ мозга и КТ легких, обнаруживая поражение легких.

«В начале пандемии мы столкнулись с тем, что к нам поступали больные с инсультом, без проявления коронавирусных симптомов. У них не было ни кашля, ни насморка, ни других проявлений. Но мы стали проводить компьютерную томографию не только мозга, как до пандемии, но – КТ мозга и КТ легких. И стали часто выявлять случаи, когда при инсульте есть поражения в легких. То есть инсульт является первым проявлением коронавируса», – рассказал сегодня на пресс-конференции заведующий неврологическим отделением ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н. Андрей Алашеев.

Он напомнил, что коронавирус повышает риск тромбообразования, а также поражает в целом нервную систему. Собственно, нарушение обоняния, потеря вкуса – это и есть признаки поражения нервной системы. Бывают и более серьезные поражения, вплоть до энецефалита, такое бывает не часто, но все же бывает.

Что касается частоты обращения с инсультом в последние годы, то статистика снизилась. В 2019 году было зарегистрировано 24 194 инсульта, в 2020 году 21 250 случаев, за 9 месяцев этого года – 15 690, и, весьма вероятно, цифра по итогам года будет сопоставима с прошлогодней. Но, отметил врач, снижение случаев произошло из-за того, что люди в 2020 году стали реже обращаться за помощью с признаками инсульта.

«Хочу обратиться к вам: необходимо вакцинироваться. Лично у меня твердая уверенность, что это нужно сделать. Дело даже не в связи именно коронавируса с инсультом, хотя она есть. Но вообще с ситуацией с ростом заболеваемости и той нагрузкой, с которой столкнулась вся медицина», – добавил медик.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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