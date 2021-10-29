Из-за пандемии больные после инсульта проходят реабилитацию на дому: больницы переполнены

Чрезмерно возросшая нагрузка на здравоохранение и переполненные больницы привели к тому, что после инсульта некоторые пациенты вынуждены проходить реабилитацию не в специализированных отделениях, а на дому, при помощи телемедицины. Повлияет ли это на эффективность восстановления, станет известно, вероятно, спустя какое-то время.

Главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий неврологическим отделением Областной больницы №1 Андрей Алашеев рассказал, что пандемия, безусловно, повлияла и на оказание помощи больным с инсультами. Неотложная помощь оказывается всем, а вот с реабилитацией сложнее, поскольку она относится к категории плановой.

«Для оказания неотложной помощи сегодня оптимизирована маршрутизация, поскольку часть отделений, которые работали с инсультами, перепрофилирована [под лечение больных коронавирусом]. У нас раньше была территория, прикрепленная к определенной больнице. А сейчас – экстратерриториальная маршрутизация [когда больного везут в любой район], потому что какие-то больницы могут быть переполнены. Но дома никто с инсультом не оставлен», – пояснил врач, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции ТАСС.

С реабилитацией после инсульта, которая крайне важна для восстановления утраченных двигательных навыков, сложнее. Она относится к плановой помощи. И сегодня, в условиях пандемии, часть пациентов вынуждены восстанавливаться на дому.

«Все, кто нуждается в реабилитации, берутся под патронаж. Информация о них передается в реабилитационный центр, за ними ведется наблюдение, в том числе на дому – с помощью телемедицины. Стараемся давать помощь максимально всем, кто нуждается. Но, конечно, ресурсы больниц крайне сильно напряжены», – прокомментировал Андрей Алашеев.

К слову, телемедицина сегодня используется и при открытии новых отделений для лечения нарушения мозгового кровообращения. В отдаленных территориях, где нет круглосуточного невролога, но есть реанимация и томограф, открывают отделения для больных инсультом, где консультируют врачи Областной больницы №1 – онлайн.

«В марте открыли такое отделение в Североуральске. До конца года откроем еще в Качканаре и Талице. Такие отделения открываются в труднодоступных районах, откуда пациента с инсультом долго везти до больницы, где уже есть специализированная помощь. Мы так сокращаем «плечо доставки», – рассказал Алашеев. – Работает это так. Поступает пациент. Не обязательно на тот момент в больнице будет невролог. Если его нет, то с помощью телемедицины пациента консультирует невролог из регионального центра, который дает всю информацию и рекомендации. Часть пациентов останутся на месте для тромболитической терапии, часть будут ждать вертолет для перевозки в областную больницу ради хирургического вмешательства. А часть поедут в ранее открытые специализированные отделения. В будущем, если в этих больницах появится возможность организовать все без телемедицины, эти отделения станут обычными отделениями лечения нарушений мозгового кровообращения и добавятся к нашей сети».

В Свердловской области сейчас работает 25 таких отделений, которые специализируются только на лечении инсультов. Отделения с телемедициной в этом году открываются впервые.

Как сообщал «Новый День», врачи установили, что инсульт может быть первым признаком коронавируса: КТ легких при кровоизлиянии выявляло поражение вирусом. При этом в Свердловской области до сих пор сохраняется проблема раннего обращения при инсульте: лишь треть больных звонят в скорую помощь в первые 4,5 часа, когда их еще можно спасти.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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