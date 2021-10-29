Школы и детсады снова кормят просрочкой и разводят тараканов в кастрюлях

В Свердловской области прокуратура закончила проверку питания в школах и детсадах. В регионе всего работают около 2,5 тысячи образовательных организаций – на них пришлось более 300 нарушений.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга проблемы обнаружились сразу в двух школах, где организацией питания занимается ООО «В Аппетит» – компания плохо моет посуду и хранит просрочку. В школе № 3 Пригородного района (Черноисточинск) хранились продукты питания без маркировки, в помещении грязь. В Ачитском районе нарушения нашли в девяти школах: повара недокладывают еду, готовят не по утвержденному меню, не подают витаминизированные напитки и не используют обогащенную витаминами продукцию. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, начальнику Управления образования администрации Ачитского городского округа внесено представление. Аналогичные случаи были выявлены в школах Ленинского района Екатеринбурга, Ленинского района Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Ивделя, Карпинска.

Ничуть не лучше ситуация в детских садах. В Чкаловском районе в детсадах нашли просрочку, продукты не маркируются, температурный режим не соблюдается. Представления внесены заведующим МБДОУ «Детский сад № 512», МБДОУ «Детский сад № 519». В Кировском районе Екатеринбурга нарушения нашли в МБДОУ «Детский сад № 450»: не ведется ежедневная влажная уборка, используется кухонная посуда со сколами, а в емкостях для обработки карантинной посуды поселились тараканы. Возбуждено 7 административных дел, виновных оштрафовали. Нарушения нашли в детсадах Орджоникидзевского и Октябрьского районов Екатеринбурга, в детсадах Кировграда, Невьянска, Сухого Лога и других.

Добавим, недавно «Новый День» писал о тараканах в детском саду Березовского. Об этом сообщали родители, минобразования же заявило, что в сети распространяются старые снимки. Но проверка прокуратуры и Роспотребнадзора подтвердила наличие насекомых.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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