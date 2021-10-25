Прокуратура нашла тараканов и мух в детском саду в Березовском

Прокуратура подтвердила, что в детском саду, родители которого сообщали о тараканах, не соблюдались санитарные нормы. На кухне сада в Сарапулке обнаружили грязь, мертвых тараканов и живых мух.

Прокуратура Березовского совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора выяснили, что ООО «Комбинат общественного питания» – организатор питания в детском саду № 30, не соблюдает санитарно-эпидемиологическое законодательство.

«На момент проверки 16 сентября 2021 года в утренние часы зафиксировано, что в помещении пищеблока не проводятся процедуры, исключающие загрязнение пищевой продукции», – сообщает прокуратура.

На кухне в ходе проверки прокуратурой и Роспотребнадзором были обнаружены живые мухи, а в горячем цехе над плитами нашлись клеевые ловушки для мух, на которых покоились уже мертвые насекомые.

Выяснилось, что столовые в детском саду не убирают должным образом: на грязном полу валялись высохшие тараканы, оборудование и батареи не очищали от грязи. В пищеблоке не проводились плановые осмотры на наличие насекомых и мероприятия по дезинсекции.



По результатам проверки прокуратура города возбудила в отношении ООО «Комбинат общественного питания» дела об административных правонарушениях, а также внесла представление (акт, призванный устранить нарушения) директору ООО «Комбинат общественного питания» и начальнику управления образования Березовского.

После проверки в детском саду провели обработку и генеральную уборку.

Напомним, ранее минобразования Свердловской области опровергло факт наличия тараканов в пищеблоке детского сада в Сарапулке. По их заявлению, СМИ распространили старые снимки насекомых, ползающих по посуде.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

На Урале растет число жалоб на банкиров за подмену вкладов. / Образовательная экспедиция мэров российских городов прошла в Академическом (ФОТО). / Прокуратура: родители избитых в Сухом Логу подростков заявили, что на их детей напала толпа в 15 человек (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»