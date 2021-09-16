Минобразования: фотографии тараканов с кухни детского сада в Сарапулке были старыми, сейчас насекомых нет

Проверка министерства образования не подтвердила, что на кухне детского сада в Сарапулке развелись тараканы. Проведенное расследование выявило, что фотографии и видео были сделаны давно, а на данный момент ни насекомых, ни следов их жизнедеятельности в пищеблоке нет.

Напомним, кадры с ползающими по посуде тараканами СМИ распространили два дня назад, 14 сентября. Якобы это сняли родители, которых возмутила полная антисанитария на кухне детского сада, где кроме прочего готовят еду для местной школы. Однако проверка Министерства образования и молодежной политики Свердловской области показала: никаких тараканов нет.

«Мы провели расследование, разобрались. Оказалось, что в сеть были выложены старые фотографии. Выезжала комиссия в этот садик. Там нет ни насекомых, ни предметов их жизнедеятельности. Если бы информация подтвердилась, мы бы закрыли пищеблок и провели обработку. Здоровье детей для нас в приоритете», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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