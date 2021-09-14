Тараканы даже на посуде: прокуратура проверит сообщения родителей о насекомых в детсаду

Родители сообщают, что в детском саду №30 поселка Сарапулка развелись тараканы, которые бегают даже на кухне. Там готовят еду для детей из садика и местной школы. Прокуратура организовала проверку.

О проблеме родители воспитанников сообщили на е1, где опубликовано видео: тараканы бегают даже по посуде. После публикации новости в СМИ прокуратура Свердловской области организовала проверку.

«Согласно сообщению СМИ и опубликованному в нем видео, на кухне и в иных помещениях детского сада № 30 пос. Сарапулка активно перемещаются тараканы, в том числе по посуде и столовым приборам. Во время проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, в том числе в части частоты и качества проводимой уборки и дезинфекции помещений детского сада», – сообщили в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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