На горнолыжные комплексы тоже будут пускать только с QR-кодом

Горнолыжные комплексы Свердловской области также входят в число covid-free мест. Несмотря на то, что горнолыжные трассы находятся на свежем воздухе, комплексы все равно считаются общественно-развлекательными площадками.

Горнолыжные курорты Свердловской области открываются в середине и конце ноября. По предварительной информации, попасть на их территорию можно будет только при наличии QR-кода. Об этом сообщили «Новому Дню» в администрации горнолыжек «Волчиха», «Уктус» и «Гора Теплая».

«Рано, конечно, пока говорить, но, наверное, да, пока на нас тоже ограничения действуют, – сообщили «Новому Дню» на «Волчихе». – Мы открываемся чуть меньше чем через месяц, мало ли, опять все изменят».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

В платных клиниках очереди на вакцинацию – запись идет на декабрь. / В Екатеринбурге решают, какой будет набережная будущего: без гранита и ограждений. / На НТМК с инспекцией приехал глава федерального проекта «Чистый воздух». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»