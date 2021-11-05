В Екатеринбурге и окрестностях заработали горнолыжные комплексы

Горнолыжный сезон в Екатеринбурге и области в этом году начинается раньше обычного: вчера престарт сезона состоялся на «Пильной», сегодня вечером техническое открытие – на «Уктусе». С завтрашнего дня оба комплекса работают с утра до вечера. В административные здания будут пускать только по QR-кодам, на улице прививка не требуется.

На некоторых горнолыжных комплексах уже заснежили склоны. На «Пильной» вчера вечером прошли тестовые катания, с сегодняшнего дня гора работает с 09:00 до 22:00 ежедневно.

«QR-коды необходимы при попадании в здание. Если у вас его нет, вы сможете воспользоваться кассой около входа в здание (расположена ближе к кафе), но попасть в само здание, к сожалению, не сможете. По улице, по склонам передвигаться без кодов мы не запрещаем», – сообщает администрация ГЛК.

На «Уктусе» техническое открытие состоится сегодня: с 17 до 21 часа на учебном склоне подъемник будет работать бесплатно. В субботу горнолыжный комплекс заработает с 10 часов, а в 12:00 состоится торжественное открытие сезона, в честь которого подготовили специальную программу. Пройдет массовый спуск спортсменов, соревнования по JIBB Contest, для новичков – бесплатные пробные занятия с инструкторами. Для детей – анимация.

На «Уктусе» сообщили, что на склоны можно попасть без QR-кодов. Но в зданиях, раздевалке, пункте проката тоже придется предъявить документ о вакцинации.

Ранее «Новый День» сообщал, что горнолыжные комплексы Свердловской области входят в число Covid-free мест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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