Архивы «Нового Дня» о шахматной партии Путина и Медведева

29 октября 2014 года уральские ювелиры показали, как выглядит партия в шахматы, на которую потратили 210 килограммов бриллиантов, золота и серебра. Играли Путин и Медведев. Скульптура представляла собой столик, его столешница была обрамлена мозаичным панно с изображением бывших первых лиц страны. Кроме шахматистов, на ней присутствует миниатюрная точная копия Спасской башни Кремля с работающими курантами. В композиции использовано золото, серебро, брильянты, мрамор, тигровый глаз, соколиный глаз.

Заказчик пожелал остаться анонимным. Но столик достоин того, чтобы напомнить о нем.

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