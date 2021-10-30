Проверка QR-кодов началась в Екатеринбурге. Готовимся к эпопее очередей

Сегодня в Екатеринбурге стартовала проверка QR-кодов о вакцинация.Перед некоторыми торговыми центрами выстроились очереди.

В центральных торговых центрах – Гринвича и Пассаже система отлажена. Как сообщает пресс-служба, на каждом входе, включая паркинги, лифты и метро, стоят сотрудники охраны и проверяют QR-коды, причем не обычными смартфонами, а специальными считывателями кодов.

А вот в пункт вакцинации теперь можно попасть только через отдельный вход – через пожарную лестницу на улице Вайнера. Из пункта вакцинации попасть в ТЦ будет нельзя.

Все правила нового режима «Новый День» собрал в одной памятке.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

Обязательная проверка QR-кодов, суд над «химмашевским стрелком» и фейлы при переписи населения: итоги «Нового Дня». / Архивы «Нового Дня» о шахматной партии Путина и Медведева. / На улице Амундсена в Екатеринбурге огромная пробка. Горожане сообщают о двух ДТП (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»