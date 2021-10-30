Где поставить прививку в Екатеринбурге и области 30 октября (СПИСОК)

Сегодня, 30 октября, прививку от Covid-19 можно поставить почти во всех районах Екатеринбурга: для этого торговые центры даже сделали отдельные входы для непривитых посетителей.
Публикуем места, где можно сегодня поставить прививку:
Екатеринбург:
Уралмаш:
ТРЦ VEER Mall (Космонавтов, 108Д) – с 10.00 до 15.00
ТЦ «ОМЕГА» (Космонавтов, 41) – с 9.00 до 19.00.
Центр:
ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46) – с 9.00 до 19.00.
Академический:
ТРЦ «Академический» (Краснолесья, 133) – с 9.00 до 19.00.
Уктус:
ТРК «Глобус» (Щербакова, 4) – с 10.00 до 19.00.
ВИЗ:
ТЦ «МЕГА» (Металлургов, 87) – с 9.00 до 20.00.
ТРЦ «Алатырь» (Малышева, 5) – с 9.00 до 19.00.
Пионерский:
ТРК «Парк Хаус» (Сулимова, 50) – с 10.00 до 19.00.
Ботаника:
ТЦ «Дирижабль» (Академика Шварца, 17) – с 10.00 до 19.00.
ЖБИ:
ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 10.00 до 19.00.
Октябрьский район:
ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 9.00 до 19.00.
Сысерть:
ТЦ «Бажов» (Коммуны, 37) – с 10.00 до 14.00.
Нижний Тагил:
ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 10.00 до 20.00
Серов:
КТ «Родина» (Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00
Гипермаркет «Семейный» (Заславского, 37) – с 11.00 до 16.00
ТЦ «Nebo» (Ленина, 215) – с 12.00 до 20.00
Каменск-Уральский:
ТЦ «Каменск Сити Молл (Победы, 65) – с 11.00 до 14.00.
ТЦ «Лента» (Суворова, 48) – с 11.00 до 14.00.
Полевской
ТЦ «Палермо» (Зеленый Бор-1, 4а) – с 10.00 до 16.00.
Верхняя Пышма
ТЦ «Кировский» (Петрова, 34) – с 10.00 до 13.00.
Реж
ТЦ «Березка» (Ленина, 1) – с 10.00 до 18.00.
Ранее «Новый День» опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации в нерабочие дни.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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