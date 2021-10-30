QR-реальность. Как выполняются новые антиковидные правила в ТЦ на Уралмаше (ФОТО)

Сегодня QR-коды о вакцинации впервые массово проверяют в общественных местах, которые с сегодняшнего дня стали covid-free. Корреспондент «Нового Дня» выяснила, как проверяют QR-коды в торговых центрах на Уралмаше.

ТРЦ «Омега», Космонавтов, 41. Перед входом в торговый центр расположился фургон с надписью «Офтальмология». Однако перед фургоном выстроилась очередь не потому, что там проверяют зрение. Там проходит вакцинация от ковида, а люди ждут своей очереди прямо на улице (в минус пять).

На входе в сам торговый центр стоят трое охранников, которые просят предъявить QR-код. При этом они его не сканируют, а просто смотрят на сам черный квадратик. То есть формально в торговый центр можно зайти и по чужому сертификату. К слову, рядом с основным входом – выход, где вообще нет никакой охраны. Поэтому самые догадливые посетители входят в эту дверь, игнорируя табличку «Входа нет». Также охранники «Омеги» пояснили, что пропускают несовершеннолетних без паспорта.

После того, как проходишь в здание ТЦ, на входе в магазины у посетителей тоже спрашивают QR-коды вместе с паспортом, студенческим или другим удостоверением личности. Тут коды уже сканируют. В один из магазинов корреспондента «Нового Дня» не пропустили со школьной прививочной книжкой, хотя отметка о вакцинации от Covid-19 там есть.

Таким образом, в здание торгового центра может войти даже непривитый человек (например, погреться), а потом просто не идти в магазины и на фудкорт.

ТЦ «Белка», Космонавтов, 86. В этот торговый центр корреспондент «Нового Дня» проникла по чужому QR-коду. На входе стоят несколько охранников, но на этот раз они сканируют все коды и спрашивают, имеется ли удостоверение личности. Корреспондент «Нового Дня» показала чужой код. Проверяющий на входе просто спросил: «Какие инициалы?" и после правильного ответа, не проверяя паспорт, пустил внутрь. В магазинах коды не спрашивали. А также в «Белке» нет пункта вакцинации, но есть продуктовый. Вход туда организован отдельный.

ТЦ Veer Mall, Космонавтов, 108Д. В этом торговом центре на входе две очереди: одна в ТЦ, другая на прививку. Во второй собралось около сотни человек.

На входе стоят два сотрудника и проверяют сертификаты о вакцинации. Здесь посетителей не пропускают без предъявления документа, и даже фотография паспорта не подходит. Интересно, что здесь у несовершеннолетних посетителей спрашивают не только год рождения, но и кто они по восточному календарю. В магазинах QR-коды не предъявить не просят.

Также читатели «Нового Дня» с Юго-Западного района сообщают, что в торговых центрах «Кит» и «Гранат» открыт только один вход, там проверяют сертификаты о вакцинации.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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