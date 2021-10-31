На улице гололед, ГИБДД предупреждает об опасности

Улицы Екатеринбурга покрылись льдом, вырос риск ДТП, а тротуары стали небезопасны для пешеходов.

Отделение пропаганды ГИБДД предупреждает: водителям стоит быть предельно аккуратными – не превышать скорость, отказаться от различных опасных маневров и техник. Стоит внимательно следить за ситуацией на дорогах, тормозить не в последний момент.

Пешеходам стоит быть еще внимательнее: не переходить дорогу сразу, даже если загорелся зеленый, остерегаться движения возле проезжей части. Родителям нужно еще более пристально следить за детьми, чтобы они внезапно не угодили на проезжую часть.

Напомним, в Екатеринбурге работает семь круглосуточных травмпунктов, и если вы пострадали при падении, стоит как можно скорее обратиться туда.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/739246.html

Екатеринбург, Мария Зыкова

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