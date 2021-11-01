В Екатеринбурге похолодает до -13 градусов, на севере области – до -23

В ближайшие два дня в Свердловской области резко похолодает. На севере ночами температура опустится до -23 градусов, в Екатеринбурге – до -13. Днем тоже будет ниже нуля, пройдет небольшой снег.

По данным Уральского Гидрометцентра, сегодня днем будет до +7 °C, а уже ночью температура начнет резко падать. В среднем в регионе будет -6...-11 °C, на севере – до -19 градусов. Во вторник, 2 ноября, днем ожидается -3 ...-8 °C, на севере до -13, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночь со вторника на среду будет по-зимнему морозной: в Екатеринбурге ожидается -11 ...-13 °C, на севере области – до -23. Днем 3 ноября уральцев тоже ждет холод: -2...-7 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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