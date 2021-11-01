После дождей на Урал придет мороз. МЧС предупреждает о сильном гололеде

В Свердловской области в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание. Плюсовые температуры и дождь сменят морозы до -13 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица. В региональном управлении МЧС призвали свердловчан быть предельно осторожными в этот период.

«Выдвигаясь на автомобиле, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Автолюбителям необходимо «переобуть» технику в зимнюю резину. От поездок на летней резине в период гололедицы лучше отказаться. Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. В период обильных осадков без особой необходимости не выходите на улицу и по возможности откажитесь от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть», – предупреждают спасатели.

О любых опасных происшествиях можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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