В Свердловской области за выходные привили 26,5 тысяч человек

В Свердловской области после введения QR-пропусков продолжают наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, за два выходных дня, 30 и 31 октября, первый компонент «Спутника V» поставили 26 538 человек.

Напомним, на период нерабочих дней было увеличено количество мобильных прививочных пунктов и продлено время их работы. Например, медицинский фургон возле ТЦ «Омега» на Уралмаше в субботу работал до десяти часов вечера. Волонтеры уговаривали вакцинироваться случайных прохожих и пассажиров метро. «Будем ставить прививки, пока вакцина не закончился. Препарат уже разморозили, а после этого он годен только в течение 30 минут», – так пояснили добровольцы причину поздней работы пункта.

По последним данным, в Свердловской области первым компонентом привились 1 млн 468 тыс. 75 человек, сообщили в оперштабе. Завершили курс вакцинации почти 1,3 миллиона человек. Отметим, что для достижения коллективного иммунитета на Среднем Урале нужно привить как минимум 2,3 миллиона человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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